ILMAR RAAG ⟩ Praeguses julgeolekudebatis on kaks olulist puudujääki

Eile oli ERR-is julgeolekudebatt. Esimene riigimehelik järeldus ütleb, et üldiselt ei ole lood halvad, sest erimeelsused on vaid detailides. Kõik erakonnad saavad aru, et me elame läbi erakordselt ohtlikku julgeoleku kriisi, mis nõuab erakordseid vahendeid.

Ütlen ära kaks kõige olulisemat puudujääki praeguses Eesti julgeoleku debatis.

Esiteks. Me ei räägi elevandist ruumis. Eestil on tegelikult inimestest puudu, et oma lennukaid mõtteid realiseerida. Ei kaitsekulude protsent või keskmaa õhutõrje ei suuda asendada puuduvaid inimesi. Ma isegi ei julge välja tuua Kaitseväe numbreid, kuid põhimõtteliselt ei ole see erinev PPA-st, kus on väidetavalt 300 täitmata ametikohta.

Teoreetiline leevendus on kodanikuühiskonna ühenduste ja eraettevõtete oluliselt suurem kaasamine. Seda ei taheta praegu väga teha, sest nii nõrgeneb keskne juhtimine. Aga kumb on tähtsam, kas keskne juhtimine või inimese puudujääk? Õnneks on mõned lahendused olemas ja need on seotud teise punktiga.

Teine punkt. Me ei räägi piisavalt laiast riigikaitsest. Väga hea, et uue sõnana tuleb diskussiooni elanikkonnakaitse, aga tegelikult on seegi vaid laia riigikaitse üks komponentidest. Margus Tsahkna ütles lause, mis on põhimõtteliselt ka Parempoolsete analüüsis. Ühe sõduri kohta tuleb teoreetiliselt 5-6 võimaldajat ehk inimest, kes korraldavad selle, et sõdur saaks üleüldse sõdida. Hetkel teeme teema diskussiooni raamistamisel ränga vea, kui ka saatejuhid küsivad ainult eesliini tegevuse ühe komponendi kohta jättes mängust välja kogu kaitsetegevuse jätkusuutlikkuse küsimuse.

Lõpuks, lai riigikaitse sisaldab eeldust, et meie ohustsenaariumite hulgas on ka hübriidrünnakud. Kaitsevägi ei pruugi neis stsenaariumites isegi veel kasarmutest välja tulla, aga kodumaa saatus võib juba olla kaalukeelel. (Ukraina näide Veebruarist-Märtsist 2014) Seetõttu on mul kahju, et antud debatis ei jõutud näiteks siseturvalisuse teemadeni. Ja ka mina ise ei jõudnud neid piisavalt jõuliselt lauale tõsta.