JUHTKIRI ⟩ Rohelisi mehikesi ei tohi olümpiale lubada

ROK põhjendab agressorriigi kodanike mängudele lubamist sellega, et rahvusvaheline olümpialiikumine on poliitiliselt neutraalne ja et kedagi ei tohi tema kodakondsuse alusel diskrimineerida. Mõlemad argumendid on läbinisti demagoogilised. Venemaa sõda Ukrainas ei ole kahe riigi poliitiline erimeelsus, vaid kõige räigem rahvusvahelise õiguse rikkumine. Öelda, et olümpialiikumine jääb selles sõjas neutraalseks, on asuda demonstratiivselt agressori poolele ja vaadata kõrvalt, kuidas imperialistlik suurriik püüab brutaalselt hävitada oma naabrit. ROKi selline neutraalsustõlgendus tuleb kategooriliselt tagasi lükata.

Teiseks, ilus argument kodakondsuse alusel diskrimineerimise vältimisest on mannetu viigileht, millega püütakse varjata, et suurem osa Vene sportlasi on armeespordiklubide liikmed, st elukutselised sõjaväelased. Venemaal ei ole neutraalseid tippsportlasi, kõik nad on Putini propaganda teenistuses. Anda neile sõjaolukorras võimalus olümpiale tulla oleks sama, kui lubada sisse rohelised mehikesed. Nad pööraksid iga võistluse sõjapropagandaks. Ükski aus inimene ei tahaks sellist olümpiat isegi vaadata, veel vähem nõustuks seal võistlejana osalema.

Eesti seisukoht tuleb välja öelda selgelt: kui Ukraina olümpiamänge boikoteerib, siis boikoteerime ka meie. ROK tuleb rahvusvahelise avaliku arvamusega sundida oma kavatsusest loobuma.