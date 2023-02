Juhul kui me ei leiuta kardinaalselt uusi tehnoloogiaid, ei ole rohepööret võimalik läbi viia praeguste teadmiste alusel kavandatud tähtaegadega, hoiatab Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo.

Nimelt muldmetallid on rohearengu praeguste tehnoloogiate garandiks, aga praegu neid Euroopa Liidus ei kaevandata. Seega on Euroopa Liidu liikmesriigid suuresti sõltuvuses Hiina soovist neid muldmetalle meile müüa. Sellest sõltub meie tava- ja rohetehnoloogiate arendamine, aga ka igapäevane elektroonika, akude, elektrituulikute magnetite ning paljude muude tehnika- ja tööstuskaupade tootmine. Hiina on oma haruldaste muldmetallide turgu arendanud alates 1980. aastatest ning valitseb praegu 80–90-protsendilise turuosaga kogu maailma.