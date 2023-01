MAARJA PILD ⟩ Vedleri ja Vahteri kaasus ei jää viimaseks vaidluseks ajakirjanike ja prokuratuuri vahel

Riigikohus kinnitab oma 31. jaanuari 2023 kohtulahendis, et Delfi Meedia ning ajakirjanike trahvimine konkreetses asjas oli põhjendamatu (PM 31.01). Kuid samas ütleb selgelt, et seadus võimaldab trahvida nii meediamaja kui ajakirjanikku, kes prokuratuuri loata kohtueelse menetluse andmeid avaldab.

See aga ei tähenda, et prokuratuur saavutas riigikohtus selle, mida soovis.

Ajakirjanikke võib trahvida

Esmalt analüüsib riigikohus, kas meediaväljaanne ja ajakirjanikud üldse kuuluvad nende isikute hulka, keda saab seaduse järgi trahvida. Vastus on jah. Riigikohus sõnas: «S.Vedler, T. Vahter ning Delfi Meedia AS on KrMS § 214 lg 3 tähenduses menetlusvälised isikud ja seega kuuluvad nad osutatud sättes ette nähtud trahviähvarduse adressaatide ring.»

Seaduse kohaselt saab prokuratuuri loata kohtueelsete andmete avaldamise eest trahvida kõiki peale kuriteos kahtlustatava ja süüdistatava. Lahendist selgub, et kohus peab trahvivõimalust ka demokraatlikus ühiskonnas vajalikuks, kuivõrd ajakirjanike taltsutamiseks ei pruugi tsiviilõiguslikest õiguskaitsevahenditest piisata.

Teiseks kinnitab riigikohus, et kohtueelse menetluse andmete avaldamise eelduseks on prokuratuuri luba. Seejuures rõhutab kohus, et tegemist ei ole prokuratuuri suvaotsusega, vaid prokuratuuril tuleb hoolega kaaluda, mis takistab selle loa andmist. Seega on seadusesse prokuratuuri ja ajakirjanike vastandumine sisuliselt sisse kirjutatud.

Kui prokuratuuri huvides on avaldada võimalikult piiratud kogus informatsiooni ja selle levikut kontrollida, siis ajakirjandus lähtub oma tegevuses avalikust huvist ning teistest kaalutlustest.

Sõltumatus tähendab riski