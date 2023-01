Riik ettevõtjana on asjakohane seal, kus on vaja pakkuda pikaajalist stabiilsust ja julgeolekut. Kõikjal mujal on riik reeglina vilets ettevõtja, kuna otsustamise protsessid on nürid, kirjutab US Real Estate’i nõukogu esimees Aavo Kokk.