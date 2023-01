MARTIN MÖLDER ⟩ Vasakpoolne valija parempoolse nahas

Osal olemuslikult vasakpoolsetel poliitikatel on palju enam kandepinda võrreldes sellega, mida üldisest parempoolsest enesemääratlusest võiks arvata. Näiteks kui valijate käest küsida, kumb peaks rohkem vastutama nende toimetuleku eest – kas nad ise või riik –, siis need, kes arvavad, et see peaks olema riik (vasakpoolne seisukoht), ja need, kes arvavad, et nad peaksid seda ise tegema (parempoolne seisukoht), on valijaskonnas vägagi võrdselt jaotunud.