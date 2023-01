Markus Vaher ⟩ Noorte sihiks peab saama radikaalse vastutuse aeg

„Soovin sulle väga palju õnne, Tuuli, aga loodan, et su mees sureb sinna, kust ta tuli!” tsiteerib Tuuli kommentaare, mis tehti talle abielu puhul türklasega. „Kui eestlaseks olemine tähendab seda, et millised partnerid mul on ja mis rahvusest nad on, siis see ei ole selline Eesti, kus ma tegelikult tahaksin elada,” kostab Lilli. „Ma ei ole okupant,” ütleb Jakov.