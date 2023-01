ILMAR RAAG ⟩ Venemaa alustab ilmselt lähima kuu jooksul suurpealetungi. Ja seda mitmel suunal

ÜLDINE OLUKORD

Lvivi ligidal Sambiri väikelinna juures oli normiks, et elektrit oli vaid 5-6 tundi päevas. Selleks ajaks inimesed juba teadsid, et just siis tuleb pesu pesta või akusid laadida. Mul endalegi tekkis rütm, kus teadsin juba ette, millal on soovitav kõik akupangad täis laadida.

Kahel korral istusin oma uue sõbra Juri perega õhtusööki sööma nii, et keset lauda pandi suur LED valgus, mis põles aku pealt. Kõige olulisem paistis aga see, et kõikide ukrainlaste jaoks tundus praegune olukord juba sellise normaalsusena, et keegi isegi ei maininud ebamugavust. Kui väike poiss tahtis öösel minna tualetti, siis oli taskulamp tema jaoks juba valmis pandud.

SAMAL AJAL RINDEL

Miks Bahmuti ala on erand? Siin oskan ainult spekuleerida ja usun, et Bahmuti esiletõus on seotud isiksuste võimumängudega VF armee juhtkonnas. Väga palju on tõesti räägitud Jevgeni Prigožini poliitilistest avaldustes, millega ta on ennast positsioneerinud iseseisva poliitilise jõuna. Bahmut ja Soledar on tema lahingratsud, millega tõestada oma tõsiseltvõetavust. Selle olukorra seletuse nõrkuseks on fakt, et tegelikult on Bahmuti juures VF väegrupeering oluliselt suurem kui ainult Wagneri üksused.