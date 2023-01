Kõrgharidus on olnud alarahastatud aastaid, samas kinnitavad kõik erakonnad, et tasuta kõrgharidus peaks jätkuma. Erinevused on selles, kuidas seda rahastada.

Reformierakond (RE), Eesti 200 (E200) ja Parempoolsed (PP) näevad lahendusena osalise õppemaksu kehtestamist, kusjuures PP ütlevad otse välja, et see võiks olla 1500–2000 eurot aastas. Keskerakond (KE), Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja rohelised (RO) õppemaksu ei maini, aga peavad vajalikuks suurendada rahastamist riigieelarvest. KE mainib, et tuleks ka kontrollida, kas raha kasutatakse ikka efektiivselt. EKRE erineb kõigist teistest selle poolest, et peab rahastamisprobleemi võtmeks kõrgharidusreformi.