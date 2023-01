URMAS PAET ⟩ Tuvastatud on üle 60 000 sõjakuriteo. Kuid tribunali loomine praegu poleks võimalik

Et Vene agressioon Ukraina vastu on ELile kõige olulisem välis- ja julgeolekupoliitiline teema, mõjutades paljusid eluvaldkondi ning ennekõike Euroopa julgeolekut, siis tuleb ka kõiki teisi ELi välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi vaadata läbi Venemaa Ukraina-vastase agressiooni prisma. Ehk, kuidas ELi suhted kolmandate riikidega aitaksid kaasa Venemaa agressiooni lõpetamisele Ukrainas.

Öeldakse, et «you can’t be everybody’s darling». Ja see kehtib. EL peab vaatama suhted kolmandate riikidega läbi just Venemaa Ukraina-vastase agressiooni valguses. Rohkem tuleb toetada neid riike, kelle jaoks Venemaa kuritööd ja rahvusvahelise õiguse rikkumine on vastuvõetamatud. Ja teha korrektiive suhetes riikidega, kes jätkavad Venemaa režiimiga läbikäimist, nagu midagi poleks juhtunud.

Üle 60 000 sõjakuriteo

See on oluline Ukraina aitamiseks ja Venemaa režiimi jätkuvaks survestamiseks, aga ka ELi rahvusvahelise tõsiseltvõetavuse tugevdamiseks.

Praeguseks on tuvastatud üle 60 000 sõjakuriteo. Ukrainas on leitud hulgaliselt piinamisjälgedega tsiviilisikute massihaudu. Elumajade pommitamistes on hukkunud tuhanded tsiviilisikud. Jaanuari alguse seisuga oli ÜRO Inimõiguste vaatlusmissioon tuvastanud 6919 tsiviilisiku tapmise ja üle 11 000 vigastatu. Ilmselt on need arvud suuremad. 14 miljonit inimest on olnud sunnitud oma kodust lahkuma.