Yoko Alander ja Pärtel-Peeter Pere ⟩ Rohereformist saab puhast kasu

Alustame välismõjudest, mis väikese Eesti paati maailmamerel suunavad. Ei pea elama ekvaatori läheduses, et pihta saada tormidest, kasvavatest geopoliitilistest pingetest ja majandussurutisest. Stanfordi teadlased ütlesid 1. jaanuaril , et praegune ühiskonnakorraldus kukub lähikümnenditel kokku. Meie kuulame teadlasi ja mõistame, et julgedes tegutseda, saame haarata võimalusest hoida Eestit elamisväärse, jõuka ja iseseisvana. Kogu planeedi areng ei ole meie kätes; Eesti otsused on meie kätes ja meie vastutus. Oma laste ees.

ÜRO andmeil on meil aega vaid kuus aastat muuta kurssi, et vältida 1,5-kraadist üleilmse temperatuuri tõusu 2050. aastaks. The Economist kirjutab, et me ei saa sellega hakkama, mis nende sõnul tähendab, et rohereforme peab kiirendama ning kohanemisse veelgi enam panustama. Teist sajandit ilmuv majandusajakiri näeb võimalusi.