Kui näiteks regionaalpoliitikat puudutavates küsimustes püüavad erakonnad üksteist üle trumbata, siis muud lubadused on enamasti vaoshoitud või sõnastatud n-ö kindla peale minnes, kirjutab arvamustoimetuse juht Martin Ehala.

Metsamajandamise küsimuses on enamik erakondi oma seisukohad ettevaatlikult sõnastanud. Vaid EKRE on öelnud, et Eestis üleraiet ei ole ja raiemahtu vähendama ei pea.