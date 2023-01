Mari-Vivian Ellam ⟩ Valimiseelne poliitiline lõhestumine on väga halb

Valimised on tulemas ja justkui vägisi püüab Reformierakond kujundada sellest kahe erakonna vahelist võitlust. Vastandumine ja vältimishääled on neile poliitiliselt kasulikud ja toonud edu varemgi. EKRE puhul toimib see samamoodi – kõik, kellele ei meeldi Reformierakond, valivad tõenäoliselt neid. Loomulikult häirib see kõiki väiksema toetusega erakondi (ja põhjusega), aga probleem on minu arvates palju sügavam – lõhestumine on päriselt olemas ka meie ühiskonnas ja see aina süveneb. Aina raskem on kellel tahes polariseerumisest kõrvale jääda.