Juhtkiri ⟩ Ka omanikku tuleb kaitsta

Eesmärgiks on nimelt jõuda sinnamaale, et aastaks 2050 saavutaks kõik hooned nullemissioonide taseme. Eesti ja veel mitu riiki on sellele kavale vastu ning eks see veel selgub, milliseks tegelik direktiiv kujuneb. Kuid tuleb teadvustada, et selline oht ähvardab.

Majadele on ette nähtud energiaklassid. Kui seni on hoonete energiamärgiste puhul kehtiv klassifikatsioon A-st F-ini, siis nüüd loodaks kategooria A0, mis tähistab nullenergiahoonet, ning A+, kui tegu on nullenergiahoonega, mis toodab lisaks ka elektrit.

Hoonete energiamärgise nõue kehtib juba ammu, aga Eestis on sellele lähenetud nii, et tähise saavad uued hooned, vanadega pole seni suuremat tegeletud. Plaanitava direktiiviga peaks asi muutuma. Euroopa Komisjoni nõue nägi ette, et 2027. aastaks on avaliku sekotri ja mitteeluhooned vähemalt F-energiaklassi kätte saanud, aga 2030. aastaks tuleb neil tõusta E-energiaklassi. Eluhoonete puhul nõutaks direktiivikava F-i 2030. aastaks ning E-d juba 2033. aastaks. Omanike «motiveerimiseks» käis läbi ka plaan, et kui korter või maja pole vähemalt E-energiaklassiga, siis ei tohi seda ei üürida ega maha müüa.

Lõppeesmärk on muidugi kena, euroametnikud soovivad energiat säästa ja keskkonda hoida. Statistika järgi kulutavad Euroopa Liidu 130 miljonit hoonet ligemale 40 protsenti kogu energiast. Selge see, et siin on kokkuhoiukoht. Ja see vähendaks ka inimeste kommunaalkulusid.