NÄDALA NÄGU ⟩ Londonist Paidesse teatrit tegema

Ta on endine Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht ja arvamusfestivali kultuurikoordinaator. Rakendusteatri tegemises on uuel juhil magistrikaad Londoni teatriakadeemiast The Royal Central School of Speech and Drama ja bakalaureusekraad Aberystwyth Universityst loovkirjutamise ning draama- ja teatriõppe erialal. Professionaalses plaanis seega on Petersoni käes kõige kõvemast mastist kaardid.