NÄDALA NÄGU ⟩ Kiiruisutamise saagilõikuse aeg on käes

Eesti on riik, kust tavaloogika kohaselt ei tohiks esile kerkida rahvusvaheliselt arvestatava tasemega kiiruisutajaid. Meil pole selle ala harrastamiseks häid tingimusi, pole ühtegi kiiruisuhalli. Ent see-eest on entusiastid. Heas mõttes poolhullud. Ja nüüd sel alal ka sinimustvalge all võidetud täiskasvanute tiitlivõistluste medal.