PEETER ESPAK ⟩ Peatagem katse kaaperdada vabat demokraatiat!

Varasemad ettekujutelmad saabuvast uuest liberaalsest õnneriigist maa peal, mille tuntuimaks vormiks oli ehk Francis Fukuyama universaalliberalistlik visioon ajaloo lõpust ja planetaarse rahu saabumisest, põhinesid sageli siiski tõdemusel, et selline areng saabub inimkonna sisemise või vaimse arengu tulemusel loomulikul teel või paratamatusena. Uuema aja ultraprogressivistlik ja globalistlike sugemetega vasakliikumine, mis on oma olemuselt muuhulgas ka marksistliku maailmarevolutsiooni uus etapp, on aga inimkonna arengus loomulikul teel saabumata jäänud õnneajastu kehtestamiseks asunud taas tegutsema selle nimel, kuidas õnn kogu inimkonna õuele kindlustada riikliku projektina sunniviisiliselt. Rakendades sealjuures oma poliitilise sihi saavutamiseks kuitahes manipulatiivseid ja valelikke väiteid, mis eiravad igasugust ajaloolist ja teaduslikku fakti või tõde. Varasemast inimese ellu võimalikult vähe sekkuvast ideaalsest liberaalsest (rahvus)riigist on saanud inimeste kõiki eluaspekte ja eriti mõtlemist suunav ja juhtiv rahvuskultuuride ja bioloogiliste sugude ülene (globaal)riik, kes on üle võtnud ka majanduse suurema osa suunamise ja selle kõikide võimalike hüvede ümberjagamise eesmärgiga garanteerida ühe poliitilise ideoloogia absoluutne ja teisi välistav kehtivus.