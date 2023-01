Kas te ei ole tähele pannud, et jutud venelastega nende lojaalsusest Eestile kipuvad jääma poolele teele, sest kuidas nad suhtuvad Venemaa algatatud sõtta Ukrainas, mis on otseselt seotud ka Eesti julgeolekuga, jääb enamasti välja ütlemata?

Näiteks tegi «Aktuaalne kaamera» eelmisel nädalal lõigu Vene kodanike huvi kasvust Eesti kodakondsuse taotlemise vastu, kus sõna sai ka üks taotlejaist, Moskvas sündinud ja üles kasvanud ning kaheksa aastat Eestis elanud noormees. Ta ütles, et Eesti on see riik, kus ta tahab elada, ja andis mõista, et peab Eestit oma maaks, kus on tema väärtused ja kus elavad tema inimesed. Kõlab ilusti, aga teinekord on kõnekam, mis ütlemata jääb. Sellest, mida ta arvab Venemaa kallaletungist Ukrainale, polnud sõnagi.