Klikitabeli liidrid saavad suure võimenduse sotsiaalmeedias

Kui päevablogi pidamine on veebitoimetustes muutunud igapäevaseks info edastamise lahenduseks kiirelt muutuva ja täieneva sisu puhul, siis on ka ootuspärane, et sellised muutuvate pealkirjade ja piltidega lood troonivad klikitabeli tipus. Kui ­varasematel aastatel tegid selles arvestuses puhta töö Ott Tänaku ralliblogid, siis sel aastal domineerisid selgelt sõjablogid. Selleks et sõjauudistest mingitki süsteemset ülevaadet saada, on blogi koos interaktiivse kaardi ja arhiivilahendusega väga hea lahendus.