Antud Putini initsiatiiv, mis lavastati kui Moskva patriarhi ja Türgi presidendi ettepanekul põhinev käik, näitab ühelt poolt seda, et Venemaa tunneb end praegu sõjas väga halvasti. Teistpidi aga ka seda, et Venemaa juhid on säilitanud võime olla taktikaliselt paindlikud.