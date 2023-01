Enamikus Euroopa linnades, sh ka Kopenhaagenis, toimib korraldatud jäätmeveos kohaliku omavalitsuse keskne jäätmemudel. See tähendab muuhulgas, et elanikud maksavad omavalitsusele jäätmemaksu ning omavalitsused saavad selle kaudu jäätmehooldust parendada. Seetõttu on võimalik ka jäätmekottide elanikele jagamine, see tähendab, et see on elanikel jäätmemaksuga eelnevalt kinni makstud.