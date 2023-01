Juhtkiri ⟩ Vene kolonialism tuleb paljastada ja hävitada

Kui Ida-Euroopa rahvad püstitasid paari aastakümne eest teesi, et Stalini kommunismi egiidi all läbi viidud kuriteod on võrdsed Hitleri korraldatud natsikuritegudega, siis võeti seda väikse ehmatuse järel läänes isegi kuulda. Nii sündis mõnigi vajalik rahvusvaheline dokument. Mööngem aga, et entusiasmi sel teemal Venemaaga tüli kiskuda läänes polnud.

Nüüd on tunnistatud, et Balti riike ja Poolat – kelle hinnanguid peeti tihti ajalootraumadest liiga läbiimbunuks – tulnuks Venemaa asjus rohkem kuulda võtta.

Meist oleks isekas ja isegi rumal praegu oma kunagist õigeolekut partneritele nina alla hõõruda. Hoopis tähtsam on keskenduda sellele, mis idanaabriga edasi saab ning mis on need olulised pöördepunktid, mida lääs peab oma suhtumises Venemaasse veel läbi tegema ja lõpuni mõtlema.

Kui NSV Liit lagunes, siis ei nõutud tema peamiselt järglasriigilt hinnangut kommunismi pärandile. Impeeriumi südariigi kokkuvarisemist püüti kõigi vahenditega vältida, ka meie iseseisvuse taastamisse suhtuti algul ettevaatlikult.

Hiljem sai Kreml justkui piiramatu patukustutuskirja, mis lubas verre uputada Tšetšeenia katse iseseisvuda, lasi arendada rahvusvabariikides röövmajandust, rikkuda kodanike õigusi ning tsiviliseeritud maailma demokraatiareegleid. Kui mõni rahvusvaheline foorum tegigi selle kohta resolutsioone, olid need jõuetud, mitte tegelikult täitmiseks mõeldud.

Moskoovia koloniaalimpeerium laguneb ja veel paljud rahvad ihkavad vabaks saada. Küsimus on selles, kui ränka hinda tuleb selle eest maksta, ja kui kaua.