Don’t forget Moldova!

Eestikeelne tõlge võiks kõlada, et ärge unustage Moldovat! Seda ütles vahetult enne jõule Moldova siseministeeriumi kõrge ametnik. Küsimus, miks see sõnum on praegu niivõrd oluline nii Eestile kui ka kogu regioonile tervikuna?

Moldova on liikumas Euroopa Liiduga liitumise kursil, mida toetab Moldova rahvas, ja ka poliitilisel enamusel on soov reaalselt viia läbi reforme ja jätkata riigi institutsioonide moderniseerimist. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks otsib Moldova erinevaid teid, mis aitaks neid selles keerulises ja dünaamilises protsessis. Eestiga seotud näitena toon välja ühe Moldova algatuse ilmestamaks, kuidas nad püüavad leida erinevaid lahendusi oma protsesside kiiremaks ja tõhusamaks läbiviimiseks, kuid mis meile kahjuks au ei tee. Nimelt palus Moldova siseministeerium Eesti siseministeeriumil hakata nende mentoriks ELiga liitumise protsessis siseturvalisuse valdkonnas. Minu hinnangul näitab see nende nn kastist välja mõtlemise võimet, et mitte otsida üksnes sponsoreid, kes mingeid vajalikke tegevusi rahastavad (mis on samuti teatud võtmes tähtis), vaid nad otsivad erinevaid lahendusi, mis viiks nad otseteena peamise eesmärgi saavutamise suunas, milleks on Euroopa Liidu liikmesus. Siin see lugu lõppeks ja kõik osapooled oleksid õnnelikud, kui ei oleks ühte AGA.