ILMAR RAAGI PROGNOOS ⟩ Peame olema valmis Venemaa lagunemiseks. Meile tähendab see kolme poliitikat

Kuivõrd püsivama rahu saavutamise eeltingimuseks on režiimi või paleepööre Venemaal, tõstatab see juba 2023. aastal küsimuse Venemaa arengutest sõja järel.

Olen väga nõus Hudsoni Instituudi avaldatud analüüsiga, mis kutsub üles valmistuma segasteks aegadeks Venemaal. Isegi kui mitmed Euroopa luureasutused osutavad, et ei ole märke olulistest lõhedest Kremli praeguses juhtkonnas, sunnib sündmuste üldisem dünaamika ja teiste sarnaste arengute ajalooline võrdlus, et me peame olema valmis Venemaa lagunemiseks.