Ene-Margit Tiit ⟩ Eesti lahendab rehkendusülesannet Rail Baltica ja neljarealiste maanteede vahel

Eesti riigil on lahendada suuremahuline, kahest osast koosnev transpordiülesanne, mille täitmist kontrollib Euroopa Liit. Üks pool sellest on paljuvaieldud Rail Baltica (RB), teine aga Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu neljarealised maanteed. On selge, et kokku lepitud tähtajaks mõlemat ülesannet lahendada ei suudeta. Tavapäraselt on sellisel puhul lahenduseks jupp-haaval tähtaegade pikenduse lunimine. Kas see on kõige õigem otsus? Sisuliselt tähendab see, et õigel ajal on mõlemad projektid pooleli, õpetajale ei ole midagi ette näidata? Kaaluda tuleks ka sellist varianti, et lahendada pool ülesannet ehk üks suurprojekt, aga viia see lõpuni ja korralikult.