Martin Ehala ⟩ Ilutulestik Kremlile tuleb summutada

Täna, kaks päeva enne aasta lõppu korraldas Venemaa järjekordse terroripommitamise Ukraina tsiviiltaristu vastu. Vähemalt 120 raketti tulistati välja, et jätta ukrainlased ilma vee ja kanalisatsioonita, külma ja pimedusse. Isegi I maailmasõjas anti pühade ajal lahingutega hõlpu, kuid 21. sajandi Venemaa on minetanud igasuguse inimlikkuse. Putini režiimi eesmärk on anda ukrainlastele võimalikult ränk moraalne hoop, põhjustades maksimaalseid kannatusi just aastavahetusel, kui inimesed on harjunud heitma pilku nii möödunule kui ka tulevikule.