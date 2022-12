KADRI PAAS ⟩ MPÕKd kontrollivad Vene eriteenistused. Soov on liita ka Eesti õigeusklikud «Russkii mir'iga»

23. veebruaril õnnitles patriarh Kirill sõjaväelasi «väga õige tee» eest, mille nad on elus valinud. Pärast «osalist mobilisatsiooni» 21. septembril kinnitas Kirill värvatutele, et surm lahingus «peseb maha kõik patud, mida inimene on teinud».