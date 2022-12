JUHTKIRI ⟩ Vana Euroopa raske ärkamine igavese rahu illusioonist

Euroopa Liit sündis Teise maailmasõja varemetelt ja selle loomise üks peaeesmärke oli majandusliku koostöö kaudu lähendada kontinendi vanu rivaale, et maailmajagu haaravaid suuri sõdu enam ei tuleks. Laias laastus ei olegi Euroopa Liidu tugevus olnud sõjaline, vaid vastupidi, see on olnud alati rajatud pehmele jõule, Euroopa-idee ligitõmbavusele. Ja nii see suuresti toimiski – ühendus on moodustunud kümne vabatahtliku liitumislaine tulemusel, mitte sõjaliste vallutuste tagajärjel.