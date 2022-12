Artur Talvik ⟩ Doždi pommitamist võib mõista kui «sõbralikku» tuld

Ma arvan, et praegu on hakatud putleri vaenlasi pidama putleri sõpradeks ja avatud Doždi pihta tuli tegelikult putleri võimu huvides. See näitab, et putleri rohelistel mehikestel on õnnestunud end ja oma paranoiat meie kultuuriruumi sügavamalt sisse söövitada kui see välja paistab. Ja probleem on selles, et sõbraliku tule korral vallandub esimestest laskudest massihüsteeria. Doždi sulgemine on selle järjekordne näide.