Priit Hõbemägi ⟩ Ajakirjandusaasta 2022 ehk tehisintellekt tegutseb

Lõppev 2022. aasta on olnud ajakirjandusele nii Eestis kui kogu maailmas ühtaegu vaevarikas, arendav ning tulevikusuundi näitav. Kes oleks võinud arvata, et Eesti suurtes lehetoimetuses saavad mõned ajakirjanikud endale kiivri pähe, killuvesti selga ja «sõjakorrespondendi» tiitli CVsse? Või et tehisintellekt ehk AI hakkab veebis lugejatele ise soovitusi jagama? Et Eesti suured päevalehed lõpetavad esmaspäevase ilmumise? Aga nii see nüüd on, kirjutab Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi.