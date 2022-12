AK FOOKUS ⟩ Lause «Kas siin majas häid lapsi ka on?» pole enam ajakohane

Olemuselt on jõuluvana aga ­jumalolend, kellel on moraalne autoriteet, millega anda hinnanguid inimesele, keda ta külastab. ­Veidi liialdades võib öelda, et ta on viimse kohtumõistja analoog, kes ­eraldab head halbadest ja mõõdab ­kõigile nende tegude järgi. Kingikott ja ­vitsakimp ta vööl on olnud selle sümboolne väljendus. Aga isegi kui vitsakimpu pole, ei muuda see ta kohtumõistja olemust.

Meie ilmalikustatud ühiskonnas kestab siiras usk ­jõuluvanasse lapse esimesed eluaastad, kuni ­saabub aeg, kus tal tuleb jõuda mõistmisele, kas teda on haledalt petetud või on tegu rituaaliga, mis kinnistab ideaali, millesse ta usub. Jõuluvana elujõud läbi ­sajandite näitab, et põlvkond põlvkonna ­järel on valinud uskumise – usu, et lõpliku moraalse hinnangu andja ei ole siit maailmast ja teda pole võimalik petta. Kuid tundub siiski, et see arusaam hakkab kiiresti kaotama kandepinda.