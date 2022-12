Vene politoloog ja (aja)kirjanik Sergei Medvedev leiab Radio Svobodas ilmunud kirjutises, et tänavuse aasta peamine märksõna Venemaal on kuvalda, millega hukati Wagneri grupi ülejooksik Jevgeni Nužin. Kuna seni pealispinna all pulbitsenud vägivald on nüüd legitimeeritud ja Kreml kaotanud monopoli sellele, tõotab uus aasta Venemaal tulla vägivaldsem kui 1990. aastate algus.