Erkki Bahovski ⟩ Argentina Ameerika mäed

Ent nii Argentina enda kui ka rahvusvahelise ajakirjanduse eest ei õnnestunud peita Argentina sisemisi probleeme. Buenos Aires Times toob välja, et 45 miljoni inimesega riigis elab vaesuses umbes 40 protsenti elanikke. Kui meie hädaldame siin oma üle 20 protsendi küündiva inflatsiooni üle, siis Financial Times pakub, et detsembris jõuab Argentina inflatsioon 100 protsendini. Kas te kujutaksite ette elu Eestis 100-protsendilise inflatsiooni juures?