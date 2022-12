Erkki Erilaid ⟩ Eesti kolmemehefirma haukas tüki Soome börsihiiust

Seejuures pole see Maagil esimene kord Soomes sisseoste teha. 2013. aastal soetasid Maagi mehed teisegi põhjanaabrite lihatööstuse Poutto, et oma toodetega sealsele turule jõuda.

Maagi omanikud – võrdselt 37,5 protsendiga Roland Lepp ja Aivar Saarma ning 20 protsendiga Toomas Juhani – on tuntud kui ettevõtete edukad saneerijad. Viimase paarikümne aasta jooksul on soetatud nii mõnigi kehvas seisus liha- või piimatootja ja see uuele elule upitatud. Seega on ka arusaadav nende suur optimism seoses viimase sisseostu, HKScani Balti äridega, mis on küll sügavalt kahjumlikud, kuid milles nähakse suuri võimalusi nii Läti ja Leedu turgude hõivamisel kui mujalgi Euroopas. Seni on ju hoopis lõunanaabrite piima- ja lihatööstused üha jõulisemalt Eesti turule sisenenud.