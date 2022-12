Merca ⟩ Tuli talv ja tulid tuisud

Eesti saartel on mitu päeva olukord üpris hull. Mõni aasta tagasi vaevlesid loodusjõudude kapriisi kütkes Võrumaa elanikud. Tollest ajast võeti õppust ja sügisel potsatas meie kõigi postkasti voldikuke, mis andis juhiseid, kuidas käituda elektrikatkestuste korral, vältimaks paanikat. Pisut õrnema hingelaadiga inimesi just tabaski see paanika. Minu venelannast kolleegi korrusmajas elav tütar ostis generaatori ja varus keldriboksi gallonite kaupa vett ning vähemalt aasta jagu konserve. Võib muidugi küsida, kas bensiini- või diiselgenekaga ühes korteris eksisteerida on lubatud… Päästeamet teab ilmselt paremini, aga mina isiklikult seda ei teeks.

Kõik see voldikutarkus on muidugi tore ja vajalik ka, ei vaidle vastu. Ent vaadelgem asja pisut teisest küljest: kogu maa elektrifitseerimine on muutnud suurema osa elanikkonnast abituks ja haavatavaks ning seda tahetakse veelgi suurendada. Tartuski tuldi «heale mõttele», et prooviks võimalikult palju maju viia kaugküttele, vähendamaks ahjudest tulevat mikro­osakeste saastet, mis pidavat inimeste tervisele hullhalvasti mõjuma. Uuringuist selgus, et Euroopas on linnu, kus olukord veelgi kehvem, ning Tartus on kriitilised vaid käputäis päevi.