Mart Parind ⟩ Kas Google näitab sinu kohta valet?

Saksamaal tundsid kaks inimest muret selle pärast, et kui kasutada nende nimesid otsifraasina Google’i otsingumootoris, siis ilmusid prominentsel kohal lingid artiklitele, mis nende hinnangul sisaldasid nende kohta valet. Nii palusid nad Google’it, et need lingid otsitulemuste seast eemaldataks – Google keeldus. Seejärel otsisid nad abi kohalikust kohtust, et Google’it sunnitaks neid linke mitte näitama. Esimeses kahes kohtuastmes ei kandnud hagejate püüdlused vilja, kuni Saksa ülemkohus otsustas küsida nõu Euroopa Kohtult, kuna asjas mängib otsustavat rolli ELi õigus.

Euroopa Kohus nentis kõigepealt, et üldised huvid ja teabevabadus ei luba otsingumootori haldajale asetada ränka koormat kõrvaldada kõiki linke, mille taga on kellelegi ebameeldiv sisu. Seejärel aga järeldas kohus, et kui link juhatab sisuni, mis on ilmselgelt vale ning mis pole konteksti arvestades ka vähetähtis, siis on isikul õigus nõuda otsingumootori haldajalt, et too lõpetaks sellise lingi näitamise otsingutulemuste seas.