Siiri Lahe ⟩ Enneolematult ettearvamatu olukord

Enamikus Euroopa riikides on valitsused võtnud meetmeid, et energiamahukas tööstus säiliks, Eesti on üks väheseid riike Euroopas, mis on jätnud selle tähelepanuta. Bruegel.org-i novembri (2022) andmetel on energiasõja perioodil Eestis eraldatud tarbijate toetuseks üks protsent sisemajanduse kogutoodangust (SKT), sellal kui enamikus Euroopa riikides on toetus olnud vahemikus kaks kuni 7,4 protsenti. Peaaegu kõik arenenud tööstusega riigid toetavad tööstuse kestma jäämist majanduse mootorina ja sihitud meetmeid energiaintensiivse tööstuse konkurentsivõime tagamiseks on rakendanud ka meist väiksema üldise toetusmääraga naaberriigid.