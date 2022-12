LIIKLUSKINDLUSTAJA KOGEMUS ⟩ Tihti sattutakse talvel õnnetusse selle konkreetse lapsuse tõttu

Kui autojuhtidele tuleb alati esimene lumi ja libedus ootamatult, siis rehvivahetustöökodade ja kindlustusseltside jaoks on tegemist tavapärase olukorraga. Esimene suurem lumi ja libedus toovad endaga kaasa märgatava liiklusõnnetuste kasvu. Piltlikult öeldes saame ilmaennustuse järgi hinnata, kas järgnevatel päevadel on oodata liikluskahjude arvu kasvu või mitte.

Nii on see olnud ka sellel aastal. Novembri lõpus maha sadanud lumi ja tekkinud libedus on suurendanud oluliselt liiklusõnnetuste arvu. Statistiliselt on 2022. aasta tervenisti olnud läbi ajaloo õnnetusterohkeim aasta. See kajastub ka meie kindlustusjuhtude statistikas. 2022. aasta detsembri esimese nädala lõpuks on meil registreeritud sõidukikahjude arv suurem kui 2021. aastal kokku.

Linnaliikluses kasvab libeda saabumisega oluliselt tagant otsasõitude arv. Asulatest väljaspool esineb esimeste libedatega tavapärasest rohkem ühesõidukiõnnetusi. Libedal teel kaotatakse juhitavus ning sõidetakse lihtsalt teelt välja. Probleemiks on ka autojuhid ise, kes ei puhasta enne sõidu alustamist aknaklaase lumest ja jääst ning satuvad õnnetusse ainult selle tõttu, et nende vaateväli on piiratud.