Riin Seema ⟩ «Tantsud tähtedega» on huvitav eksperiment

Päris maailmas on nii õpetajatele kui ka treeneritele olemas eetikakoodeks, mis suunab professionaalselt käituma ja seab ebasobivale käitumisele piirangud. Eesmärk on õpilast või treenitavat kaitsta. Tantsusaate topeltrollid kaotavad aga need piirangud, pealegi on meedias väljendusvabadus.

Samuti näitab saade ilmekalt, kui haavatavas rollis on treenitavad ja kui suur mõjuvõim on igal treeneril oma kasvandiku üle – olgu ta suur või väike. Just seepärast oodatakse, et õpetajad ja treenerid lähtuks treeningprogrammi valides oma õpilase heaolust, arvestades õpilase vanuse, oskuste ja võimetega.

Rollid mõjutavad meie käitumist rohkem, kui me tahaks või esmapilgul arvata oskame. Philip Zimbardo vanglaeksperimendis muutusid vangivalvurid kiiresti vangide suhtes agressiivseks. Stanley Milgram palus uuringus osalejatel anda õpilastele elektrilööke ja suurem osa katseisikutest nõustus seda tegema.