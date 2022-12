Teeäärsete lumevallide tõttu on kitsastel kõrvaltänavatel liiklemine raskendatud.

Kõnniteede hooldus Tallinnas on teatud ulatuses ka kinnistuomaniku kohustus, tuletab Munitsipaalpolitsei menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Krislin Pärt meelde.

Seoses lumega on mupo korrapidajale alates esmaspäevast tehtud 83 kõnet, suurem osa probleeme on lumest koristamata teede ja kõnniteede kohta. Näiteks on teada antud järgmistest muredest.