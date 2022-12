KRISLIN PÄRT ⟩ Lumekoristus on toonud kaasa trobikonna murekohti

Lisaks arvestame igal juhul inimeste elu- ja töökorraldusega. Neile antavad korraldused ja selgitused talvise tänavahoolduse osas peavad olema õigusaktidega kooskõlas ja täidetavad. Ei ole ju mõeldav, et näiteks kirurg, õpetaja, politseinik või mõne muu elukutse esindaja jätab hetkega oma töö pooleli, et asuda lund koristama või selle koristamist korraldama.

Seoses lumega on mupo korrapidajale alates esmaspäevast tehtud 83 kõnet, suurem osa probleeme on lumest koristamata teede ja kõnniteede kohta. Näiteks on teada antud järgmistest muredest:

Ka hetkel on linnaosade piirkondlikud inspektorid tänavatel ning tegelevad olukorra kaardistamise, saabunud teadete kontrollimise ja kinnistuomanike teavitamisega. Hea meel on tõdeda, et kolmes linnaosas – Haaberstis, Pirital ja Lasnamäel on olukord hea ning puuduste kohta on ainult üksikud teated.