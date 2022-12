Erkki Koort ⟩ Kas toidukuller jõuab varjendisse?

Peamine suund, milles toimub diskussioon, on toidukullerid ning hiljuti tekkis ka pahameel, et varjumiskohad on tähistatud vaid eestikeelsete siltidega. Tallinna linnaosavanem nõudis aga ka venekeelset tähistust, kuna varjumiskoha märk polevat piisavalt tuntud. Tegemist on rahvusvahelise märgiga, mille tähendus ei pruugi kõigile tõesti teada olla. Samas ei ole vaja Eestis kõike vene keelde dubleerida ning ühiskonnas hakkamasaamise osa on ka keele õppimine.

Samas ei puuduta see kaugeltki enam vaid vene keelt. Eestis on inimesi, kes on tulnud meile kümme ja rohkem aastat tagasi ning ajavad läbi inglise keelega. Tõsi, kui tuleb mõni üliõpilane, kes esimesel kuul keelt ei mõista, siis on see mõistetav. Kui ta töötab kulleri või voorimehena aga kolm aastat pärast Eestisse asumist ning sõnavara piirdub ikka veel mõne lausega, ei ole see mõistetav. Me ei pea sellega leppima.