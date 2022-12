Toomas Alatalu ⟩ Ukraina näljahäda kui genotsiid

Alles jõudsin juhtida (PM, 22.11) tähelepanu sellele, et kui Putini Venemaa algatusel ÜRO Peaassambleel igal aastal hääletatud fašismi hurjutav ja neonatsismi taassündi tauniv resolutsioon sai 2005–2021 121 poolt ja 2 vastuhäält 53 erapooletuks jäänud riigi juures, siis 4. novembril 2022 oli hääletustulemuseks +105 – 52 =15. Resolutsiooni pikk tekst oli juurde saanud paar lauset, mis sedastasid mõistete fašism ja neonatsism kuritahtlikku kasutamist Venemaa poolt õigustamaks oma tegevust Ukrainas. Just see tingiski muutuse Euroopa Liidu liikmesmaade ja nende liitlaste käitumises – kui siiani eelistati läbinähtava tagamõttega teksti suhtes jääda erapooletuks, siis nüüd hääletati koos USA ja Ukrainaga selle resolutsiooni vastu.