AK ⟩ Sisepoliitiline leppimine Gruusias on veel mägede taga

Meeleavaldajad Tbilisis nõuavad Mihheil Saakašvili vabastamist, pärast naasmist kodumaale mullu oktoobris on endine president viibinud vangistuses, ta on pidanud mitu näljastreiki, tema tervis on halvenenud ning kardetakse tema elu pärast vangistuses.

Mis on läinud Gruusias valesti, et varem reformidega üleilmset kuulsust kogunud riik ei saanud sel suvel koos Ukraina ja Moldovaga kutset Euroopa Liitu? Demokraatia on sealmail teinud vähikäiku ning selle taga on ühe oligarhi ülemvõim kogu poliitika ja majanduse üle – nii tõdeti novembri alguses Tbilisis peetud Wilfried Martensi Keskuse, Konrad Adenauri Fondi ja Eesti Pro Patria instituudi seminaridel.