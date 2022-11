CLEVERONI JA ON24 ASUTAJA ⟩ Pankade ja valitsuse eneseõigustus võtab eestlastelt 145 miljonit eurot aastas

Eestile saamata jäänud käibemaksusumma on väga suur – igal aastal suurusjärgus 145 miljonit eurot, viimase kolme aastaga seega ligi pool miljardit eurot. Nii on see toimunud seega juba aastaid, kus riik on näidanud oma tahtmatust. Jah, lihtsalt tegevusetust. Justkui oleks võõras mure. Samas rääkides sellest, et siia ja sinna olulisse kohta on mõni miljon puudu ja et on vaja mõelda maksude tõstmisest.