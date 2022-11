Mihkel Mutt ⟩ Kui kaua vedru vinnas püsib

Viimasel ajal on lugeda mõttekäiku, et «algul teisaldavad monumente, pärast hakkavad raamatuid ära keelama» (ja kõike muud kunstiloomingut takkapihta). See on küll asjatu ettevaatus. Niimoodi väita oleks sama, kui jätta kelleltki söögilauakommete täitmine nõudmata – põhjendusega, et järgmine samm oleks ta elusalt kinni müürimine, ütleb kirjanik Mihkel Mutt.