Prokurörina näen, et meie suhtumine on teatud liiki tegude puhul liialt leebe.

Eriti nende juhtumite puhul, kus kahjud küündivad miljonitesse eurodesse, kuid kannatanuteks on täiesti tavalised inimesed, kes on kaotanud kogu oma elu säästud. Jälle on keegi pakkunud neile liiga heana näivat võimalust kiirelt rikastuda.