Kristjan Järvan ⟩ Rohepööre vajab põlevkivi

Riigikogu kiitis septembris heaks valitsuse kava katta kogu Eesti elektrivajadus aastaks 2030 tuule- ja päikeseenergiaga. See on ambitsioonikas plaan, kuid kahjuks ei taga see varustuskindlust. Tuulikud ja päikesepaneelid on juhitamatud tootmisvõimsused. See tähendab, et tarbimise suurenemise korral ei saa võimsust nupust juurde keerata. Elektritoodang sõltub seal ilmast, mis teadupoolest on heitlik. Ühel päeval möllab torm, teisel päeval ei liigu ükski puuleht. Aga me tahame, et tuba oleks soe ja valge ka kottpimedal talveõhtul, kui väljas on täielik tuulevaikus ja 25 kraadi külma.