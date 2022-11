Laur Vahtre ⟩ Tihu maksab 200 eurot, aga puid sunnitakse jalal pehastuma!?

Ent üllatus. Terve hulk maakera päästjaid on mingil seletamatul põhjusel veendunud, et kui toitu ei sobi raisata, siis puitu võib küll. Kirjutatakse tundeküllaseid artikleid sellest, kuidas keskkonnale on lausa hädavajalik, et Suure Munamäe kuusik kukuks jalalt maha ja kõduneks sealsamas ära. Ning mitte ainult Suure Munamäe, vaid ka Karula oma, ja üldse kümnete tuhandete hektarite kaupa Eesti metsa.

Kõlavad väited, et see on väga õige, sest kõige kiiremini taastuvat metsakohin siis, kui mets jätta loodusliku taastumise hooleks – mis ei vasta tõele. Kui just sarapuuvõsa kohisevaks metsaks ei peeta. Väidetatakse, et istutatud mets ei kasva kiiremini kui looduslikult taastuv – mis ei vasta samuti tõele. Lõpuks kõneldakse tundeküllaselt «puude tapmisest», mis on lihtsalt maitselagedus. Või ka solvang, sest peab lugejat õige lolliks. Kuidas peaks inimene tapma metsakuivi, juba surnud puid? Või isegi terveid, mille aeg täis – kas me sügiseti käime metsas marju ja seente viljakehi «tapmas»? Ei, me käime korjamas ande, mida helde loodus meiega jagab.