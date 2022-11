Ivar Porn ⟩ Riik võib olla inimeste suhtes väga ebaõiglane

Meedias on kõlama jäänud ajakirjanike ja kohalike omavalitsuste sõnumid «rahu, ainult rahu» ja «vaatame, ootame ära». Ka ministeeriumi vabandused infosulu osas on tavaliselt alguses rahustavad, et «mitte miski pole veel kindel». Kui aga asi on kindel ja avalik, on juba hilja omalt poolt midagi mõjutada. Sul pole aega oodata. Tegutse kohe! Kaitseministeeriumi plaanid on tehtud. Tee ka sina selgeks, missugused on sinu võimalused, ja karda kõige halvemat: et sa ei saa oma võõrandatava elamise eest õiglast tasu ning ees ootavad aastad täis ebakindlust ja stressi oma õiguste kaitsel. Sest selline on reaalsus Põhja-Eesti harjutusalal. Kui valmistusid halvimaks, on vähemalt võimalus positiivselt üllatuda.